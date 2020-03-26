Федеральное правительство решило дать бизнесу кредиты на выплату зарплат

Федеральное правительство решило дать бизнесу кредиты на выплату зарплат
Виталий Невар / Новый Калинанград
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Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями бизнеса заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса. Речь идеи о предоставлении кредитов по ставкам до 0%. Об этом сообщает РБК.

«Это неотложные кредиты на выплату заработной платы. Под субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас», — заявил Белоусов, назвав эту ситуацию «болезненной историей».

Это будут «короткие кредиты», рассчитанные на полгода. «Дальше будем смотреть», — добавил первый зампред кабмина.

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