Минфин: при переходе с ЕНВД на УСН бизнес сможет учесть старые расходы





В данный момент готовы к принятию поправки в налоговый кодекс, которые позволят бизнесу учесть в качестве расходов при переходе на упрощенную систему налогообложения товаров, закупленных при работе не едином ралоге на вмененный доход. Об этом в среду, 25 марта заявил министр финансов области Виктор Порембский в ходе заседания комитета по ОЭЗ Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Готовы изменения в налоговый кодекс при переходе на упрощенную систему налогообложения. У предпринимателей будет возможность учесть расходы на закупку товаров, которые произведены до перехода на УСН», — сказал Порембский.

Проблема учета расходов была одной из ключевых для бизнеса на ЕНВД, который власти заставляют перейти на УСН. Без зачета расходов на уже приобретенный товар налоговая нагрузка торгового бизнеса значительно возрастала.

Тема внедрения запрета на применение ЕНВД активно обсуждалась в области в конце 2019 года. Первыми запрет для продажи товаров будет введен для продавцов маркируемой продукции. Окончательно запретить ЕНВД планировалось с начала 2021 года.