Эксперт о введении обязательной маркировки: «В муниципалитетах паника»

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Эксперт о введении обязательной маркировки: «В муниципалитетах паника»

Предприниматели в малых муниципалитетах панически воспринимают обязательный переход на введение обязательной маркировки ряда товаров в 2020 году, в частности обуви. Об этом заявила на последнем заседании комитета по торговли Калининградской торгово-промышленной палаты глава некоммерческой организации «За свободное предпринимательство» Оксана Бакаускене.

«Я работаю с маленькими муниципалитетами и понимаю, что там творится. Там творится паника. Мало того, что кто-то не знает, что нужно маркировать. Кто-то сказал „я закроюсь“, там есть люди очень возрастные, по 60 лет, они сейчас просто уйдут с рынка. Штрафные санкции будут распространять не только на тех кто продал без марки, но и на тех, кто хранит продукции и штрафы немаленькие», — сказала Бакаускене.

Она призвала донести до максимального числа представителей микробизнеса, который торгует товарами, подпадающими под маркировку, если они в до конца декабря не перейдут на упрощенную систему налогообложения, то их налоговые органы автоматически переведут на общую налогообложения (предполагает уплату НДС), что для них чревато серьезными последствиями.

«Микробизнес не в курсе, что если они будут реализовывать маркированную продукцию, они автоматически слетают на общий режим, — сказала Букаускене, — Срочно до Нового года пусть напишут на упрощенную налогообложения, чтобы они не слетели на общий режим. Это будет катастрофа».

На вопрос замгендиректора калининградского «Спара» Алексея Елаева, сколько муниципалитетов в 2020 году останутся без возможности легально купить обувь, Букаускене ответила, что в небольших муниципалитетах эта проблема будет весьма актуальна.


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