Бизнес-омбудсмен: инвестиционный вычет не смогут применять резиденты ОЭЗ

Такую меру господдержки бизнеса как инвестиционный вычет не смогут применять резиденты Особой экономической зоны. Об этом в среду, 26 марта в ходе заседания комитета Калининградской торгово-промышленной палаты по ОЭЗ заявила областной бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова, презентуя возможности инвестиционного вычета.



Она отметила, что уже 43 региона приняли законы об инвестиционном вычете. Интерес к инструменту поддержки повысился, когда федеральные власти пообещали регионам возмещать выпадающие доходы от предоставления вычета компаниям.

Вычет позволяет снижать налог на прибыль с 20 до 5% в объеме произведенных инвестиций. Компании на упрощенной системе налогообложения вычетом воспользоваться не смогут, отметила бизнес-омбудсмен.

Также Нижегородова подчеркнула, что у налогового вычета непростое администрирование. В частности для его применения нужно вносить изменения в учетную политику компании.