Алиханов: этот год будет не лучше кризиса 2008-09 годов

Алиханов: этот год будет не лучше кризиса 2008-09 годов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Вызванный коронавирусом кризис для калининградской экономики будет не лучше того, что случился в 2008-2009 годах. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам на брифинге в субботу, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Исходим из того, что этот год будет не лучше кризиса 2008-09 годов. Сокращение в базовом варианте может составить порядка 10%. Мы уже провели первый этап прикидок по сокращению бюджета на прошлой неделе. Предложения в Думу готовы. Но с учетом моего визита в Москву и консультаций со всеми ключевыми министрами экономического блока мы исходим из того, что нам нужно провести дополнительные стресс-тесты. Пообщались и с Владимиром Ефимовым, замом мэра Москвы и посмотрели в том числе на их подходы в прогнозировании сценариев развития ситуации. Будем готовиться», — сказал Алиханов.

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