Минпромторг РФ настаивает на дополнительных мерах поддержки бизнеса

Минпромторг РФ настаивает на дополнительных мерах поддержки бизнеса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России необходимо безотлагательно принять меры дополнительной поддержки участников потребительского рынка, пострадавших от ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет «Коммерсант».

«Падение трафика и выручки в торговле и ресторанах уже составило от 50% до 80% в зависимости от региона (кроме продуктовой торговли). Идет колоссальный кассовый разрыв»,— отмечается в письме Мантурова. Это, в свою очередь, приводит к массовым увольнениям, текущий уровень сокращений на сагодня достигает 20%. При этом выполнить все обязательства перед работниками бизнес не в состоянии.

«Установление отсрочек уплаты налогов приведет лишь к отложенному банкротству бизнеса, а не к решению проблемы»,— пишет Мантуров.

В качестве мер экстренной поддержки компаний и их сотрудников Минпромторг предлагает:

— отменить НДС для сферы непродовольственной торговли и общепита на полгода, по ранее возникшему НДС установить отсрочку;

— отменить также на полгода начисление налогов на прибыль, налогов с фонда оплаты труда персонала, остающегося в штате этих организаций, а также взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе;

— максимальная ставка кредитов для общепита и сферы торговли непродовольственными товарами должна быть ограничена 8%;

— предоставить для таких компаний каникулы по выплате процентов и погашению основного долга по кредитным договорам;

— снизить ставки эквайринга для всей розничной торговли;

— объявить «арендную амнистию» для всего потребительского рынка, кроме продовольственной торговли (для продуктового ритейла предлагается привязать ставку аренды к проценту от выручки);

— отложить введение в России экологических и утилизационных сборов;

—установить, что пособия уволенным и отправленным в отпуск сотрудникам компаний потребительского рынка должны составлять до 80% зарплаты.

«Нам сейчас необходимо дать возможность «встать на паузу» предприятиям всего потребительского рынка, кроме продуктовой торговли»,— подчеркивается в письме.

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