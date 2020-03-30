Цена российской нефти опустилась до уровня 1999 года

Цена российской нефти опустилась до уровня 1999 года
Виталий Невар / Новый Калининград
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Цена российской нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель — это наименьший уровень с июня 1999 года, сообщают «Ведомости».

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51. Скидка на Urals относительно Brent выросла по итогам недели на $1,25 до $4,75 за баррель. Это максимальный дисконт с июня 2008 года.

Цена на морские партии этого сорта нефти снизилась после информации об увеличении отгрузок из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта до 2,11 млн баррелей в сутки. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах и завершением действия сделки ОПЕК+.



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