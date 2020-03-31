Вернуть $1,5 млрд: спустя пять лет польская компания выиграла спор с «Газпромом»

Стокгольмский арбитражный суд признал, что цена на газ, установленная «Газпромом» для польской газовой компании PGNiG, должна была быть ниже. Спустя более пяти лет польская компания выиграла спор о цене на газ, пишет «Польское радио».

По предварительным оценкам Польской нефтяной и газовой компании, «Газпром» должен вернуть ей около 1,5 млрд долларов, или 6,2 млрд злотых.

Генеральный директор Польской нефтяной и газовой компании Ежи Квециньский сказал, что компания будет стремиться вернуть эти деньги как можно скорее.

«На данный момент цены на газ, который мы покупаем у „Газпрома“, будут значительно ближе к рыночным, чем ранее. Благодаря этому решению, прежде всего, выигрываем мы как фирма. Это означает, что у нас будет больше денег на инвестиции, на развитие нашей фирмы. Также благодаря этому значительно улучшится наше финансовое положение», — сказал он.

При этом приговор арбитражного суда не влияет на цены, по которым компания продает газ своим потребителям, отметил Квециньский. И добавил, что PGNiG продолжит диверсификацию поставок газа в Польшу, чтобы добиться независимости страны от российского газа.