Белоруссия ввела трехмесячный запрет на экспорт лука, чеснока и гречки

Белоруссия ввела трехмесячный запрет на экспорт лука, чеснока и гречки
Александр Лукашенко. Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Белоруссии введен трехмесячный мораторий на экспорт лука, чеснока и гречневой крупы. Данный пакет мер принят в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил национальный правовой интернет-портал со ссылкой на постановление правительства от 31 марта, пишет «Интерфакс».

«В перечне товаров, в отношении которых вводится временный запрет, гречиха, гречневая крупа, лук-севок, лук репчатый и чеснок. Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — говорится в сообщении.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

МИД Белоруссии должен уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер.

Как уточняет информагентство ,31 марта Коллегия ЕЭК ввела временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров. Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня.

Это второй пакет мер, принятых комиссией в связи с распространением коронавируса. Первый касался запрета на вывоз за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты, в частности, масок, очков.

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