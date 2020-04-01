В России ускорился рост цен на овощи

В России ускорился рост цен на овощи
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России ускорился рост цен на основные овощи, кроме огурцов и помидоров, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Так, репчатый лук подорожал на 7,8% против 3,5% неделей ранее, морковь — на 3,7% против 2,5%, белокочанная капуста — на 3,3% против 1,3%. Картофель стал дороже на 2,8% против 2,1% на предыдущей неделе.

В то же время помидоры подешевели на 0,7%, хотя неделей ранее был зафиксировано рост на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 5% против снижения на 6,1% неделей ранее.

Цены на гречку за последнюю неделю парта выросли на 2,2%, за неделю до этого — на 2,8%. Рис подорожал на 1,2%. Такой же рост был отмечен и на предыдущей неделе. Рост цен на пшено также замедлился — до 0,2% против 0,7% соответственно.

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