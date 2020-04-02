Российская нефть в Европе подешевела до $10,5

Стоимость российско сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщает РБК со ссылкой на агентство Argus. Это минимальный уровень с марта 1999 года.



Из-за снижения цен формульная расчетная цена на Urals — Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь с 30 марта остается отрицательной. Она рассчитывается экспортная цена за вычетом затрат на транспортировку и экспортную пошлину и некоторые другие расходы средней стоимости Urals на условиях поставки в Роттердаме и Аугусте с учетом доставки из Нижневартовска — крупнейшего центра нефтедобычи.

Отрицательное значение этой котировки означает, что стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой нефть сорта Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.