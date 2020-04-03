«Автотор» планирует простаивать до конца апреля

Нерабочий период на предприятиях «Автотор» продлен до конца апреля в соответствии с указом президента. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель компании.



Автопром не входит в число непрерывно действующих производств, которые могут работать в нерабочие дни, пояснили в компании.

«Возможность возобновить работу раньше указанного срока может появиться, если ситуация в регионе в части распространения вируса улучшится, администрация субъекта может по согласованию с Правительством РФ изменить режим самоизоляции. В этом случае „Автотор“ может индивидуально, обеспечив защиту своего персонала, принять решение о возможности работать или нет», — отметили в компании.