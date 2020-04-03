«Автотор» планирует простаивать до конца апреля

«Автотор» планирует простаивать до конца апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Четверть инфицированных COVID-19 в мире приходится на США
Все новости по теме: Автопром

Нерабочий период на предприятиях «Автотор» продлен до конца апреля в соответствии с указом президента. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель компании.

Автопром не входит в число непрерывно действующих производств, которые могут работать в нерабочие дни, пояснили в компании.

«Возможность возобновить работу раньше указанного срока может появиться, если ситуация в регионе в части распространения вируса улучшится, администрация субъекта может по согласованию с Правительством РФ изменить режим самоизоляции. В этом случае „Автотор“ может индивидуально, обеспечив защиту своего персонала, принять решение о возможности работать или нет», — отметили в компании.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter