Четверть инфицированных COVID-19 в мире приходится на США

Четверть инфицированных COVID-19 в мире приходится на США
Виталий Невар / Новый Калининград
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В США продолджает усугубляться ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. В течение суток там зафиксировано почти 30 тыс. новых случаев и свыше 1 тыс. смертей. Такие данные публикует Роспотребнадзор.

Всего в стране выявлено чуть более 245 тыс. больных (+29 653 за сутки). Умерли 6 тыс. 065 человек (+1060 за сутки).

Также усугубляется ситуация в Испании, которая почти догнала Италию по числу заболевших (115495 и 112065 случаев соответственно). За сутки в Испании зарегистрировано 7947 новых случаев, в Италии — 4921. Также много новых случаев в Германии — 6864 (всего 85122), при этом летальных исходов пациентов с COVID-19 в стране за сутки зарегистрировано 179.

В целом в мире официально зафиксировано 1 млн 14 тыс. заболевших.

Напомним, в России зарегистрировано более 4 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции (+601 случай).

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