Премьер Мишустин пообещал отсрочку по аренде помещений частного бизнеса

Премьер Мишустин пообещал отсрочку по аренде помещений частного бизнеса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин, сообщает РБК.

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин. 

По его словам, в течение полугода бизнес будет платить аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную задолженность будут вынуждены погашать в течение года в рассрочку.

Правительство рекомендует властям регионов предоставить им скидку по налогу на имущество.

«Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку», — добавил Мишустин.

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