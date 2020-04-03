Премьер Мишустин пообещал отсрочку по аренде помещений частного бизнеса

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин, сообщает РБК.



«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин.

По его словам, в течение полугода бизнес будет платить аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную задолженность будут вынуждены погашать в течение года в рассрочку.

Правительство рекомендует властям регионов предоставить им скидку по налогу на имущество.

«Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку», — добавил Мишустин.