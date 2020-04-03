Бизнес попросил власти выплачивать простаивающим сотрудникам прожиточный минимум

Бизнес попросил власти выплачивать простаивающим сотрудникам прожиточный минимум
Виталий Невар / Новый Калининград
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Совладелица рекламного агентства «Балтик Медиа» Юлия Стародворская направила губернатор Антону Алиханову письмо с просьбой ввести дополнительные меры поддержки бизнеса и населения области. В частности она предлагает выплачивать простаивающим из-за карантинных мер сотрудникам из бюджета сумму, равную прожиточному минимуму, и не взимать налоги с зарплат в течение 6 месяцев, начиная с 1 апреля. Также предприниматель предлагает на 3 месяца отменить взимание всех коммунальных платежей, включая плату за капремонт. Об этом Стародворская сообщила «Новому Калининграду».

На своей странице в Facebooк Стародворская опубликовала бланк заявления на имя губернатора, чтобы его могли заполнить и отправить другие калининградские предприниматели. «Давайте не в ФБ тут возмущаться, а требовать от нашей местной власти конкретной помощи бизнесу. Никого не затруднит заполнить заявление, распечатать, подписать и отправить по указанным в нем адресам (перечислю ниже), а также через интернет-приемную губернатора на сайте: https://gov39.ru/feedback/. Это капля в море, но ведь нас много», — написала Стародворская у себя на странице.

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