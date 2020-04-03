Бизнес попросил власти выплачивать простаивающим сотрудникам прожиточный минимум

Совладелица рекламного агентства «Балтик Медиа» Юлия Стародворская направила губернатор Антону Алиханову письмо с просьбой ввести дополнительные меры поддержки бизнеса и населения области. В частности она предлагает выплачивать простаивающим из-за карантинных мер сотрудникам из бюджета сумму, равную прожиточному минимуму, и не взимать налоги с зарплат в течение 6 месяцев, начиная с 1 апреля. Также предприниматель предлагает на 3 месяца отменить взимание всех коммунальных платежей, включая плату за капремонт. Об этом Стародворская сообщила «Новому Калининграду».
Совладелица рекламного агентства «Балтик Медиа» Юлия Стародворская направила губернатор Антону Алиханову письмо с просьбой ввести дополнительные меры поддержки бизнеса и населения области. В частности она предлагает выплачивать простаивающим из-за карантинных мер сотрудникам из бюджета сумму, равную прожиточному минимуму, и не взимать налоги с зарплат в течение 6 месяцев, начиная с 1 апреля. Также предприниматель предлагает на 3 месяца отменить взимание всех коммунальных платежей, включая плату за капремонт. Об этом Стародворская сообщила «Новому Калининграду».
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