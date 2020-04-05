Власти страны утвердили ежедневные выплаты для застрявших за границей россиян

Власти страны утвердили ежедневные выплаты для застрявших за границей россиян
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство РФ утвердило порядок оказания материальной помощи россиянам, которые из-за коронавируса не могут вернуться из-за границы. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Нормативный акт предусматривает ежедневные выплаты в размере 2 тыс. 400 руб. на одного взрослого человека и 1 тыс. 600 руб. — на ребенка, которому не исполнилось 14 лет. Рассчитывать на такую помощь могут россияне, имеющие обратный билет в Россию на период с 16 марта по 31 мая.

Для получения помощи нужно заполнить соответствующее заявление на портале Госуслуг.

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