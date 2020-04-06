Алиханову сообщили о планах увольнения всех сотрудников шоколадной фабрики

Коллектив сотрудников «Фабрики шоколадных масс» направил письмо в адрес губернатора Антона Алиханова, в котором сообщается, что конкурсный управляющий предприятия принял решение об увольнении всех 80 сотрудников предприятия, и их приглашают прибыть на работу для проведения процедуры увольнения. Копию письма передал «Новому Калининграду» бывший глава фабрики Никита Смелков.



Как утверждается в письме, несмотря на то, что еще в декабре 2018 года предприятие было признано банкротом, до сих пор оно не прекращало свою деятельность.

«Массовое увольнение работников должника не только нарушает права работников ООО „ФШМ“ и приводит к потере средств к существованию в период экономического кризиса большого количества семей (при том, что часть работников занята на предприятии должника целыми семьями), но и с учетом развивающейся в стране пандемии и безвыходной ситуации, в которую поставлены работники фабрики, может привести к социальному взрыву на территории Калининградской области, поскольку остаться без работы и средств к существованию в условиях пандемии и нарастающего экономического кризиса никто из нас не может себе позволить», — говорится в письме, адресованном Алиханову.

Авторы письма предлагают губернатору вступить в переговоры с конкурсным управляющим предприятия и не допустить увольнения людей.

Согласно единому реестру сведений о банкротствах, 20 марта конкурсный управляющий получил от кредитора AS ERST Finance требование провести собрание кредиторов, на котором было необходимо рассмотреть вопросы продолжения трудовых отношений с работниками предприятия и его операционной деятельности. Конкурсный управляющий назначил собрание кредиторов на 10 апреля, но потом его отменил в связи с продлением президентом Владимиром Путиным нерабочих дней до 30 апреля. Новая дата собрания кредиторов — 12 мая.

По данным единого реестра сведений о банкротствах, AS ERST Finance является крупнейшим кредитором «Фабрики шоколадных масс» (требования на 64 млн руб.). Вторым по объему претензий кредитором является Сбербанк (54 млн руб.).

Конкурсный управляющий «ФШМ» Роман Ковалев сообщил «Новому Калининграду», что он действительно принял решение о сокращении всех сотрудников предприятия в рамках конкурсного производства. Сокращения планировались еще до пандемии коронавируса, но откладывались. Простой неработающего предприятия обошелся бы кредиторам в 5 млн руб. в месяц на зарплаты сотрудникам. Ковалев подчеркнул, что его функция как конкурсного управляющего состоит в том, чтобы прекратить работу фабрики, а не поддерживать ее операционную деятельность.



Также он отметил, что компания накопила достаточные средства для того, чтобы выплатить сокращаемым сотрудникам обязательства по зарплате и выходное пособие в виде оклада за два месяца.