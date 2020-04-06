Власти утвердили условия отсрочки арендных платежей для пострадавшего бизнеса

Виталий Невар / Новы Калининград
Виталий Невар / Новы Калининград
Продолжение: Диана Арбенина выступит с онлайн-концертом 6 апреля
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Правительство России утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Это касается как государственной и муниципальной, так и частной собственности (кроме квартир). Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко отметила, что арендаторам дадут отсрочку на время действия режимов повышенной готовности (ПГ) или чрезвычайной ситуации (ЧС), после окончания их действия они смогут платить 50% аренды до 1 октября.

«Задолженность по арендной плате, возникшую из-за отсрочки в связи введением режимов ПГ или ЧС, арендаторы смогут выплачивать в течение двух лет ежемесячно в равном объеме. При этом размер платы может быть снижен. Мы даем возможность арендаторам и арендодателям договориться о снижении суммы», — указывает Тарасенко.

Также регионам рекомендовано предоставить меры поддержки арендодателям по налогу на имущество.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали из-за ситуации с распространением коронавируса.

Тема в развитии

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter