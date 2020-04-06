Власти утвердили условия отсрочки арендных платежей для пострадавшего бизнеса

Правительство России утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.



Это касается как государственной и муниципальной, так и частной собственности (кроме квартир). Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко отметила, что арендаторам дадут отсрочку на время действия режимов повышенной готовности (ПГ) или чрезвычайной ситуации (ЧС), после окончания их действия они смогут платить 50% аренды до 1 октября.

«Задолженность по арендной плате, возникшую из-за отсрочки в связи введением режимов ПГ или ЧС, арендаторы смогут выплачивать в течение двух лет ежемесячно в равном объеме. При этом размер платы может быть снижен. Мы даем возможность арендаторам и арендодателям договориться о снижении суммы», — указывает Тарасенко.

Также регионам рекомендовано предоставить меры поддержки арендодателям по налогу на имущество.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали из-за ситуации с распространением коронавируса.