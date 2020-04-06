Минфин: поступления от малого бизнеса в областную казну выросли на 20%

Поступление налога от компаний на упрощенной системе налогообложения в областную казну в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 20%. Сборы налога на доходы физических лиц (13% от размера зарплаты) растут на 17%, а налог на имущество предприятий — на 38%. Такие данные опубликовал региональный минфин.



На 16% растут поступления в областную казну по транспортному налогу.

Единственный налоговый источник, который показывает падение — это налог на прибыль. Поступления по нему в первом квартале сократились на 4%.

Поступления акцизов в бюджет в течение первых трех месяцев выросло на 21%, однако это связано в первую очередь с плановым увеличением отчислений акцизов на нефтепродукты федеральным центром в пользу регионов.

В целом собственные доходы областного бюджета в первом квартале 2020 года выросли на 13%.