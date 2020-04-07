Трамп разрешил США добывать ресурсы «в космическом пространстве»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий проводить коммерческую добычу ресурсов на Луне и других небесных телах. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.

«У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве, — говорится в указе. — США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика США должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц».

Власти штатов отказываются признавать соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято в 1979 году резолюцией Генассамблеи ООН.

В США возобновлена лунная программа, отмечает газета. Власти страны планируют постоянное присутствие человека на Луне. Предполагается, что это станет этапом к освоению Марса.