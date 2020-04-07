Трамп разрешил США добывать ресурсы «в космическом пространстве»

Трамп разрешил США добывать ресурсы «в космическом пространстве»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий проводить коммерческую добычу ресурсов на Луне и других небесных телах. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.

«У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве, — говорится в указе. — США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика США должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц».

Власти штатов отказываются признавать соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято в 1979 году резолюцией Генассамблеи ООН.

В США возобновлена лунная программа, отмечает газета. Власти страны планируют постоянное присутствие человека на Луне. Предполагается, что это станет этапом к освоению Марса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter