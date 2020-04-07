Областной минстрой: мы готовы работать в ручном режиме с застройщиками и заводами

Региональные власти готовы в случае необходимости работать «в ручном режиме» с застройщиками и производителями материалов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз на брифинге во вторник, 7 апреля.
«У нас был хороший опыт возведения объектов к Чемпионату мира по футболу, и мы готовы работать в ручном режиме и со строительной отраслью, и с производством, и с заводами. Будем максимально откликаться на те потребности, которые у них будут», — сказал Черномаз.По прогнозу главы областного минстроя, наблюдаемые негативные явления в экономике отразятся на строительной отрасли, в частности — на вводе в эксплуатацию жилья в регионе, не раньше 2021 года. «Строительный рынок нельзя анализировать, исходя из недели-двух, когда мы живём в каких-то новых реалиях. Инерция рынка себя покажет», — считает Сергей Черномаз.
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