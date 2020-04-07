Черномаз рассказал, когда негативные явления в экономике отразятся на вводе жилья

Негативные явления в экономике скажутся на вводе жилья в эксплуатацию в Калининградской области не раньше 2021 года. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз на брифинге во вторник, 7 апреля.



«Строительный рынок нельзя анализировать, исходя из недели-двух, когда мы живём в каких-то новых реалиях. Инерция рынка себя покажет. То есть если мы сейчас говорим про цены, курсовую разницу и всё прочее, то мы понимаем, что основная масса производителей у нас ещё работает по старым правилам, до изменения курсовой разницы. В любом случае каждый производитель имеет складские позиции, ранее приобретённые материалы и комплектующие, которые необходимы для производства», — пояснил чиновник.

Он отметил, что в рамках долевого строительства застройщики пока работают по ранее принятым обязательствам. «Собственно говоря, как отреагирует рынок, какие будут на рынке предложения, какой будет покупательский спрос — это же тоже важно всё. Спрос, предложение, ипотечные ставки, процесс кредитования, необходимый пакет документов, ипотечные каникулы, каникулы для застройщиков, переговоры с банками — это некий пул вопросов, которые описать сейчас невозможно. Они будут реагировать на рынок так же, как рынок будет реагировать на происходящее с конъюнктурой. Посмотрим, но ранее 2021 года, я думаю, мы, исходя из инерции строительства, вряд ли что-то увидим», — прокомментировал Сергей Черномаз.

По его словам, в 2020 году в Калининградской области планируют ввести в эксплуатацию 980 тысяч квадратных метров жилья. «Основная масса этих застройщиков работает по старой схеме, поэтому то, что эти дома будут завершены в 2020 году, у меня не вызывает сомнений», — сказал министр.