Черномаз не исключил экономии при благоустройстве новых объектов из-за курсов валют

Если изменение курса валют приведёт к существенному удорожанию уже отыгранных контрактов по строительству объектов, заказчики будут оптимизировать их за счёт благоустройства. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз на брифинге во вторник, 7 апреля.



«Наверное, придётся где-то оптимизироваться по отделке, возможно, по каким-то другим материалам. По фасадным материалам, может быть, по оформлению входных групп. Может быть, это будет не настолько благоустроено — пересмотрим объёмы по мощению, может быть, добавим больше озеленения, чтобы в рамках цены контракта соптимизироваться и всё-таки получить объект в первую очередь с его функциональным назначением, чтобы он смог обеспечить ту потребность, ради которой он был реализован», — прокомментировал Черномаз.

При этом он подчеркнул, что сметы на новые объекты не находятся в прямой зависимости от курсовой разницы. Начальную цену контракта устанавливают на момент выдачи положительного заключения госэкспертизы.

При проведении новых тендеров чиновники, по словам Сергея Черномаза, дополнительно анализируют ситуацию. «Там, где понимаем, что у нас есть большой риск с точки зрения исполнения контракта в связи с нестабильностью в разнице в курсе валют, мы пока сдвигаем вправо. Но это не касается тех объектов, которые социально важны, которые с федеральным софинансированием и когда это, собственно говоря, необходимость времени», — пояснил чиновник.