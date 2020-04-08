«Автотор» назвал дату запуска производства в нерабочие дни

«Автотор» назвал дату запуска производства в нерабочие дни
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградское автосборочное предприятие «Автотор» планирует запустить свои заводы 13 апреля. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель компании.

Решение связано с отнесением автопрома к направлениям, которые могут во время пандемии коронавируса работать в обычном режиме.

«Автотор» обязуется обеспечить все указанные в постановлении правительства Калининградской области необходимые меры профилактики и безопасности во всех производственных, офисных и бытовых помещениях, на рабочих местах, включая регулярную уборку с использованием дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха, использование дистанционных форм способов проведения совещаний, выявление работников с признаками инфекционного заболевания, дезинфекцию салонов автотранспортных средств, доставляющих к месту работы сотрудников, проживающих в отдаленных районах города и области и другие», — отметили в пресс-службе компании.

«Автотор» остановил производство в конце марта после объявления властями нерабочих дней.

7 апреля региональное правительство на фоне общероссийской кампании по снижению регионами ограничений на работу производственных предприятий разрешило работать ряду подотраслей обрабатывающей промышленности, в частности, автопрому.



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