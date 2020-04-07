В области определили организации, которые могут работать по обычному графику

В Калининградской области определили перечень организаций, которые могут работать во время режима всеобщей изоляции по обычному графику. Соответствующее постановление во вторник, 7 апреля, подписал губернатор Антон Алиханов. Документ вступает в силу с 8 апреля 2020 года.

В перечень включены:

1. Организации, осуществляющие производство:

— бумаги и бумажных изделий;

— резиновых и пластмассовых изделий;

— строительных материалов, конструкций, готовых металлических изделий, металлов основных;

— компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, кабеля;

— мебели;

— машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

2. Организации сферы оборонно-промышленного комплекса.

3. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:

— геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории Калининградской области;

— заготовки древесины (лесозаготовки).

4. Организации, обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт авто:

— в рамках государственных и муниципальных контрактов;

— в рамках контрактов, заключенных на основании Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

— для организаций в сфере строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства;

— для организаций, обеспечивающих выполнение работ по строительству и содержанию дорог;

— для организаций всех форм собственности, оказывающих медицинские услуги.

5. Организации, обеспечивающие деятельность организаций, оказывающих транспортные услуги, в том числе в части продажи проездных билетов.

6. Организации, выполняющие работы:

— по строительству многоквартирных жилых домов;

— по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) объектов в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов.

7. Организации, выполняющие проектно-изыскательские работы, а также экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

8. Ресурсоснабжающие организации, выполняющие работы в рамках договоров технологического присоединения для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

9. Службы заказчиков, технических заказчиков, организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом реализации объектов капитального строительства в Калининградской области.

10. Организации-поставщики строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, используемых организациями, относящимися к категориям, указанным в пункте 6 настоящего перечня, организации, обеспечивающие поставку горюче-смазочных материалов, автозапчастей к автотранспортным средствам.

11. Специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

12. Организации, обеспечивающие выполнение строительных или ремонтно-восстановительных работ по поддержанию энергосистемы Калининградской области в рабочем режиме.

«В условиях действующих ограничений эти предприятия могут работать в штатном порядке, то есть, на них не распространяется объявленный в апреле режим выходных дней. При этом работодатели обязаны организовать регулярную термометрию и дезинфекцию, соблюдать все рекомендации и ограничения, направленные на предотвращение распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции», — приводит пресс-служба областного правительства слова министра промышленности региона Дмитрия Кускова.