ЦБ: экономика сможет быстро восстановиться в случае купирования коронавируса

ЦБ: экономика сможет быстро восстановиться в случае купирования коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Мировая и российская экономики смогут довольно быстро восстановиться в случае купирования коронавируса. Этому поспособствуют принимаемые правительствами и центральными банками масштабные меры поддержки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на бюллетень «О чем говорят тренды», подготовленный департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

В документе подчеркивается, что в период турбулентности, спровоцированный пандемией коронавируса, начинающейся рецессией в мировой экономике и падением цен на нефть, российская экономика вошла с неплохим заделом. «Рост доходов населения трансформировался в рост потребительских расходов — в частности, в розничной торговле товарами и услугами. Активизация бюджетных расходов дополнительно стимулировала внутренний спрос», — уточняется в обзоре.

При этом эксперты констатируют, что внешние и внутренние ограничения предпринимательской и потребительской активности в связи с пандемией коронавируса приводят к временному снижению производства и потребления в экономике.

«Турбулентность финансовых рынков усиливает этот эффект. В результате происходит значительное, но кратковременное ослабление экономической активности. Переход пандемии коронавируса в затухающую фазу, с постепенным снятием ограничительных мер, вернет мировую и российскую экономику на траекторию роста», — уверены авторы доклада.

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