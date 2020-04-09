Мишустин ожидает «очень серьезного удара» по бюджету страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что бюджет страны сильно пострадает из-за коронавируса и падения нефтегазовых доходов, сообщает в четверг РИА «Новости».

«Не забывайте о том, что мы уже серьезно недополучим доходов нефтегазовых, ненефтегазовых в этом году из-за коронавируса. Это очень серьезный будет удар на бюджет», — заявил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

По словам премьера, ситуация меняется быстро, нарастают проблемы. Есть вероятность, что принятый список мер поддержки экономики придется актуализировать «и думать о том, что еще сделать».