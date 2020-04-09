Губернатор выступил против помощи гостиницам с выплатой зарплат

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил против того, чтобы помогать «замороженному» гостиничному бизнесу с выплатами зарплат. Чиновник предложил вовлекать оставшихся без работы сотрудников в другие сферы деятельности. Об этом он заявил 8 апреля во время онлайн-совещания президента Владимира Путина с главами субъектов. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«У нас, мне кажется, должны быть разные подходы к разным отраслям, — приводятся словам Алиханова. — Тот же гостиничный бизнес, по сути, сейчас заморожен у нас на побережье, и субсидировать или давать деньги на выплату заработных плат людям, которые, по сути, не имеют работы, а просто сидят по домам или сидят в этом отеле, который закрыт на замок, наверное, было бы не совсем правильно. Мы таких людей с удовольствием бы через другие инструменты, инструменты Министерства труда и социальной защиты вовлекали бы в экономику и давали бы им работу на других направлениях. Поэтому вопрос субсидирования и выплаты зарплаты для, например, отельеров, которые закрыты на федеральных курортах, мне кажется, нужно их рассматривать как-то отдельно. А потом, когда ситуация будет другая, расконсервировать эти предприятия, эти гостиницы».

Ранее глава области уже заявлял, что в Калининградской области есть бизнес, который в нынешних условиях может быть закрыт.