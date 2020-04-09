Москва сокращает финансирование госпрограммы развития Калининградской области на 75 млрд

Правительство РФ за последние два дня опубликовало ряд постановлений о внесении изменений почти в два десятка госпрограмм. В частности, финансирование госпрограммы развития Калининградской области также снижено на 75 млрд руб. в 2020–2022 годах. Об этом сообщает издание «Коммерсант».



В этом году на калининградскую госпрограмму будет выделено 58,5 млрд руб. вместо запланированных ранее 76,9 млрд руб. Экономия обеспечена урезанием субсидирования предприятий области, введенного в 2016 году в связи с прекращением беспошлинного вывоза продукции, переработанной на ее территории.

Стоит отметить, что объем необходимых субсидий во многом связан с объемом сборки автомобилей на «Автоторе», который является основным получателем помощи. В этом году «Автотор» прогнозирует сокращение производства и простаивает из-за пандемии коронавируса с конца марта. Возобновить производство компания намерена только 13 апреля.