Москва сокращает финансирование госпрограммы развития Калининградской области на 75 млрд

Москва сокращает финансирование госпрограммы развития Калининградской области на 75 млрд
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство РФ за последние два дня опубликовало ряд постановлений о внесении изменений почти в два десятка госпрограмм. В частности, финансирование госпрограммы развития Калининградской области также снижено на 75 млрд руб. в 2020–2022 годах. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

В этом году на калининградскую госпрограмму будет выделено 58,5 млрд руб. вместо запланированных ранее 76,9 млрд руб. Экономия обеспечена урезанием субсидирования предприятий области, введенного в 2016 году в связи с прекращением беспошлинного вывоза продукции, переработанной на ее территории.

Стоит отметить, что объем необходимых субсидий во многом связан с объемом сборки автомобилей на «Автоторе», который является основным получателем помощи. В этом году «Автотор» прогнозирует сокращение производства и простаивает из-за пандемии коронавируса с конца марта. Возобновить производство компания намерена только 13 апреля.

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