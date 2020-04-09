В Гусеве предлагают жителям помощь в виде общественных огородов под посадку картофеля

Гусевские власти предлагают местным жителям вырастить картофель для собственных нужд на общественных огородах. Информация об этом размещена в официальных пабликах администрации Гусевского ГО в соцсетях.



Отмечается, что с этой целью в территориальных отделах муниципалитета уже сформированы земельные участки, на которых будут организованы общественные огороды". Жителям нужно обратиться в отдел сельского хозяйства по указанному номеру и оставить заявку. Также там могут дать контакты фермеров, которые смогут предложить семенной материал для выращивания, услуги по посадке и дальнейшей обработке картофеля.