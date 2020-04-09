Польша продлила закрытие границ ещё на две недели

Польша продлила закрытие границ ещё на две недели
Алексей Милованов / Новый Калининград
Продолжение: Власти намерены обязать жителей Польши носить маски
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 9 апреля, на брифинге заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает РИА «Новости». 

«Чтобы дальше ограничивать эпидемию, мы продлеваем все ограничения», — сказал Моравецкий. — На 2 недели продлеваются ограничения, связанные с закрытием школ, границ, приостановкой авиасообщения и железнодорожного сообщения«.

Также до 19 апреля продлен запрет на работу кафе и ресторанов, торговых центров, парикмахерских, маникюрных салонов и других подобных заведений. Все развлекательные заведения должны быть закрыты до специального решения.

По словам Моравецкого, меры по ограничению распространения коронавируса «оправдываются, и оправдываются неплохо», хотя многие «устали от этого карантина».

Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта. 25 марта власти Польши приняли решение продлить его до 13 апреля.

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