УФАС: холдинг Долговых продавал яйца в области дороже, чем за ее пределами

УФАС: холдинг Долговых продавал яйца в области дороже, чем за ее пределами
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

С августа 2018 года по декабрь 2019 года компании, входящие в сельхозхолдинг братьев Долговых (ему принадлежит Гурьевская птицефабрика) продавали в Калининградской области яйцо дороже, чем за его пределами. Об этом говорится в заключении об обстоятельствах антимонопольного дела, опубликованном калининградским управлением Федеральной антимонопольной службы.

«Таким образом, за период с августа 2018 года по декабрь 2019 года цена реализации яйца С-0 цветного и яйца столового первой категории на территории Калининградской области у обоих ответчиков была выше, чем цена реализации ООО „Птицефабрика Гурьевская“ за пределами области», — говорится в заключении УФАС.

По мнению антимонопольщиков, холдинг Долговых устанавливал цены на яйца в области в зависимости от того, какова была цена у конкурентов за пределами области, которые ввозили яйцо в регион и «имел реальную возможность влиять на рыночные цены так, чтобы снизились цены на ввозимое яйцо».

«В итоге покупатели в Калининградской области были вынуждены приобретать данный товар по более высоким ценам по сравнению с покупателями в других субъектах РФ», — уверены в УФАС.

По оценкам, приведенным в заключении антимонопольной службы, в 2016-2018 годах холдинг Долговых продавал в области 60-68% всех реализованных в регионе яиц.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (16)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter