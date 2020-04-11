УФАС: холдинг Долговых продавал яйца в области дороже, чем за ее пределами

С августа 2018 года по декабрь 2019 года компании, входящие в сельхозхолдинг братьев Долговых (ему принадлежит Гурьевская птицефабрика) продавали в Калининградской области яйцо дороже, чем за его пределами. Об этом говорится в заключении об обстоятельствах антимонопольного дела, опубликованном калининградским управлением Федеральной антимонопольной службы.



«Таким образом, за период с августа 2018 года по декабрь 2019 года цена реализации яйца С-0 цветного и яйца столового первой категории на территории Калининградской области у обоих ответчиков была выше, чем цена реализации ООО „Птицефабрика Гурьевская“ за пределами области», — говорится в заключении УФАС.

По мнению антимонопольщиков, холдинг Долговых устанавливал цены на яйца в области в зависимости от того, какова была цена у конкурентов за пределами области, которые ввозили яйцо в регион и «имел реальную возможность влиять на рыночные цены так, чтобы снизились цены на ввозимое яйцо».

«В итоге покупатели в Калининградской области были вынуждены приобретать данный товар по более высоким ценам по сравнению с покупателями в других субъектах РФ», — уверены в УФАС.

По оценкам, приведенным в заключении антимонопольной службы, в 2016-2018 годах холдинг Долговых продавал в области 60-68% всех реализованных в регионе яиц.