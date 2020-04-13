Калининградская область стала 13-м регионом по числу роста рабочих мест

Калининградская область расположилась на 13 месте в рейтинге регионов по созданию новых рабочих мест за последние три года. Итоги соответствующего исследования в понедельник, 13 апреля, опубликовало РИА «Новости».

По данным издания, в последние годы в регионе зарегистрировано 19 тысяч новых рабочих мест — +3,9%. В течение десять лет их стало больше на 58,3 тысяч — +12,8%.

Первые места занимают Московская область, Москва и Краснодарский край. Число рабочих мест увеличивается только в 25 регионах. В большинстве оно уменьшается.