Власти требуют от бизнеса гарантий сохранения занятости при выдаче кредита на зарплаты

Власти требуют от бизнеса гарантий сохранения занятости при выдаче кредита на зарплаты
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Компания, которая претендует на получение кредита на выплату зарплат, должна гарантировать, что численность сотрудников не опустится ниже 70% от уровня 2019 года (то есть докризисного уровня). Несоблюдение этого условия получившей кредит компанией будет восприниматься как нарушение условий кредитования. Об этом в Facebook заявил глава Центра поддержки предпринимательства Калининградской области области Кирилл Лило.

Также он отметил, что власти готовы предоставлять кредит в сумме до 10 млн руб. под 0,1% на срок до 12 месяцев.

Не менее половины полученных кредитных средств должны быть направлены на выплату зарплат.

Для получения кредита необходимо предоставление имущественного залога. 

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