В Польше ожидают пика заболеваемости COVID-19 в апреле

Пик заболеваний коронавирусной инфекцией в Польше ожидается в апреле. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Пётр Мюллер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Польское радио».



В настоящее время ежедневное количество выявленных случаев коронавируса в республике составляет несколько сотен. «Если речь идёт о количестве заболевших, дневном количестве заболевших, то мы надеемся, что это будет апрель», — отметил Мюллер, говоря о пике заболеваемости в стране.

При этом он добавил, что количество людей, которые болеют одновременно, будет находиться на высоком уровне длительное время, так как период лечения, как правило, превышает десять дней. «В связи с этим общее число людей, которые болеют, будет на высоком уровне минимум весь май», — сказал представитель правительства.

По последним данным, число заражённых COVID-19 в Польше составляет более 7,2 тысячи человек, 263 из них скончались.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. В стране также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса. В конце марта власти ужесточили карантинные меры.

Вместе с тем после 20 апреля в Польше, по сведениям СМИ, планируют приступить к «размораживанию» экономики. В стране хотят постепенно открывать магазины, торговые центры и парикмахерские.