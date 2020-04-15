Областные власти определились с отсрочками по налогам для пострадавшего бизнеса

Областной минфин разработал проект постановления по предоставлению отсрочки по ряду налогов и платежей в региональный бюджета для пострадавших от мер по борьбе с коронавирусом отраслей. Соответствующий проект документа опубликован на сайте регионального правительства.

В минфине предлагают продлить срок уплаты патентного платежа и авансового платежа по сельхозналогу за первое полугодие 2020 года на 4 месяца.

Единый налог на вмененный доход за первый квартал планируется разрешить оплатить позже на 6 месяцев, за второй — с задержкой на 4 месяца.

Авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за первый квартал 2020 года подлежат уплате — не позднее 30 октября 2020 года, за второй квартал — не позднее 30 декабря 2020 года.