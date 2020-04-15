За сутки в регионе на нарушителей самоизоляции составили больше полусотни протоколов

Во вторник, 14 апреля, в Калининградской области полицейские составили больше полусотни протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.



По данным властей, за минувшие сутки в регионе в отношении местных жителей было составлено всего 58 протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Санкции за данное правонарушение предусматривают штраф для физлиц от 15 до 40 тыс. рублей.

По данным на 13 апреля, всего с начала введения режима самоизоляции в Калининградской области было составлено 139 протоколов по статье 6.3 КоАП РФ. По данным УМВД, в минувшие выходные режим самоизоляции в регионе чаще всего нарушали мужчины в возрасте от 37 до 53 лет. Они устраивали встречи с друзьями и прогулки вдали от дома.