В центре поддержки предложили работавшим «в серую» выживать за счет экономии на налогах

В центре поддержки предложили работавшим «в серую» выживать за счет экономии на налогах
Кирилл Лило слева. Виталий Невар / Новый Калининград
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В Центре поддержки предпринимательства Калининградской области рекомендовали бизнесу, практиковавшему «серые» схемы оплаты труда, выживать за счет денег, сэкономленных на уплате налогов. Об этом в эфире в Facebook заявил глава центра Кирилл Лило, отвечая на вопрос о мерах поддержки для бизнеса с «серой» занятостью.

«Я понимаю, что таких примеров, скорее всего, достаточно много. Но та оптимизация, которую вы проводили в связи с оплатой зарплаты „в серую“, наверное, позволила вам сэкономить какие-то средства, которые помогут в нынешней ситуации, скорее всего», — сказал Лило.

Предприниматель, задавший вопрос Лило, отметил, что параметры льготного кредитования бизнеса в рамках региональных мер поддержки фактически исключают возможность воспользоваться ими предпринимателям с «серыми» схемами оплаты труда, так как половина кредита должна быть потрачена на выплату зарплат.

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