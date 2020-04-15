Калининградская епархия РПЦ закрывает храмы для прихожан

Калининградская епархия РПЦ решила закрыть храмы для прихожан. Такое решение принято на основе предписания руководителя областного управления Роспотребнадзора Елены Бабуры.



Как сообщается на сайте епархии, документ был направлен 12 апреля. В нём, в частности, говорится о необходимости не допускать проведения религиозных массовых обрядов и церемоний с большим количеством людей. Глава управления Роспотребнадзора также попросила принять меры к тому, чтобы приостановить посещение жителями культовых зданий, в том числе запретить доступ в них.

От настоятелей приходов, монастырей и подворий потребовали исполнить предписание ведомства. Великопостные богослужения будут совершать только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтёров, чьё присутствие будет необходимым.

Стоит отметить, что до этого губернатор Антон Алиханов написал в своём Instagram, что в апреле в Калининградской области введут особый режим посещения храмов в праздничные дни. «Лучше молиться дома, службу можно наблюдать через интернет», — посоветовал пользователям глава региона.

Ранее в Калининградской епархии РПЦ прихожан просили воздержаться от посещения храмов и молиться дома. В рамках борьбы с распространением коронавируса в Калининградской области действует режим самоизоляции. В пятницу Антон Алиханов сообщил, что его решили продлить ещё на неделю — до 19 апреля.