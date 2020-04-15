Калининградская епархия РПЦ закрывает храмы для прихожан

Калининградская епархия РПЦ закрывает храмы для прихожан
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская епархия РПЦ решила закрыть храмы для прихожан. Такое решение принято на основе предписания руководителя областного управления Роспотребнадзора Елены Бабуры. 

Как сообщается на сайте епархии, документ был направлен 12 апреля. В нём, в частности, говорится о необходимости не допускать проведения религиозных массовых обрядов и церемоний с большим количеством людей. Глава управления Роспотребнадзора также попросила принять меры к тому, чтобы приостановить посещение жителями культовых зданий, в том числе запретить доступ в них. 

От настоятелей приходов, монастырей и подворий потребовали исполнить предписание ведомства. Великопостные богослужения будут совершать только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтёров, чьё присутствие будет необходимым. 

Стоит отметить, что до этого губернатор Антон Алиханов написал в своём Instagram, что в апреле в Калининградской области введут особый режим посещения храмов в праздничные дни. «Лучше молиться дома, службу можно наблюдать через интернет», — посоветовал пользователям глава региона.

Ранее в Калининградской епархии РПЦ прихожан просили воздержаться от посещения храмов и молиться дома. В рамках борьбы с распространением коронавируса в Калининградской области действует режим самоизоляции. В пятницу Антон Алиханов сообщил, что его решили продлить ещё на неделю — до 19 апреля. 

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