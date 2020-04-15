Бизнес-омбудсмен: антикризисное кредитование бизнеса на зарплаты под 0% не работает

Бизнес-омбудсмен: антикризисное кредитование бизнеса на зарплаты под 0% не работает
Борис Титов. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что кредитование бизнеса для выплаты зарплаты под 0% годовых почти не работает. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовим сегодня обращение и направим президенту РФ от имени уполномоченного. В нашем сегодняшнем обращении будет обязательно отмечено, что этот проект [кредитования под 0% на зарплату] не работает, можно сказать. Неэффективно работает — это слишком мягко. И поэтому будем настаивать, чтобы Банк России принял все необходимые меры для того, чтобы эта схема заработала с коммерческими банками», — сказал он.

Титов отметил, что его аппарат провел «контрольную закупку» в 29 из 85 регионов, который показал, что заявки на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам отклоняется банками примерно в 80% случаев.

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