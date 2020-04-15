Путин предложил оказать безвозмездную поддержку малому и среднему бизнесу

Путин предложил оказать безвозмездную поддержку малому и среднему бизнесу
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Путин признал неэффективность беспроцентного кредитования пострадавшего бизнеса
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Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, предложил добавить в число отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, предприятия, ведущие торговлю непродовольственными товарами, потому что «у них также хватает сейчас проблем».

Кроме того, президент предложил оказать пострадавшему малому и среднему бизнесу безвозмездную поддержку.

«Предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — заявил Путин в своём обращении перед совещанием с правительством.

По его словам, объём поддержки будет рассчитываться по общей численности работников на 1 апреля, исходя из суммы 12130 рублей на работника в месяц. У компаний должна быть возможность подать заявку дистанционно в течение месяца начиная с 1 мая.

Обязательное условие поддержки — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. В таком случае компания получит деньги за апрель после 18 мая. Деньги за май должны прийти в июне.

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