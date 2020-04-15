Путин признал неэффективность беспроцентного кредитования пострадавшего бизнеса

Путин признал неэффективность беспроцентного кредитования пострадавшего бизнеса
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин отметил неэффективность принятой ранее программы выдачи пострадавшему бизнесу беспроцентных кредитов.

«Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам», — заявил он в своём обращении перед совещанием с правительством в среду, 15 апреля.

По словам президента, не менее 75% объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитных ресурсов.

«Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики с тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками», — добавил глава государства.

Ранее бизнес-обмудсмен Борис Титов заявил, что кредитование бизнеса для выплаты зарплаты под 0% годовых почти не работает.

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