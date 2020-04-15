Путин признал неэффективность беспроцентного кредитования пострадавшего бизнеса

Президент России Владимир Путин отметил неэффективность принятой ранее программы выдачи пострадавшему бизнесу беспроцентных кредитов.



«Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам», — заявил он в своём обращении перед совещанием с правительством в среду, 15 апреля.

По словам президента, не менее 75% объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитных ресурсов.

«Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики с тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками», — добавил глава государства.