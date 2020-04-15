Цены на нефть рухнули, доллар подорожал до 75 рублей

Курс доллара вырос на 3%, до 75,2 руб. по состоянию на 18:17 по московскому времени. Курс евро растет на 2,2% — до ₽81,92. Об этом сообщает РБК.



Цены на нефть упали на 9% и опустились ниже $28 за баррель впервые с начала апреля. Негативно на рынок повлияли прогнозы Международного энергетического агентства. Спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн баррелей в сутки, до минимального уровня с 1995 года, считают в МЭА. Кроме того, агентство сообщило, что мировые запасы нефти в мае превысят объем существующих свободных нефтехранилищ.