Цены на нефть рухнули, доллар подорожал до 75 рублей

Цены на нефть рухнули, доллар подорожал до 75 рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Курс доллара вырос на 3%, до 75,2 руб. по состоянию на 18:17 по московскому времени. Курс евро растет на 2,2% — до ₽81,92. Об этом сообщает РБК.

Цены на нефть упали на 9% и опустились ниже $28 за баррель впервые с начала апреля. Негативно на рынок повлияли прогнозы Международного энергетического агентства. Спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн баррелей в сутки, до минимального уровня с 1995 года, считают в МЭА. Кроме того, агентство сообщило, что мировые запасы нефти в мае превысят объем существующих свободных нефтехранилищ.

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