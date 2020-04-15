Путин хочет давать льготные кредиты системообразующим предприятиям

Президент России Владимир Путин попросил правительство доработать список системообразующих предприятий «на основе внятных, чётких, объективных критериев». Об этом он заявил в среду, 15 апреля, в своём обращении. Также президент предложил ввести новый льготный кредит для таких предприятий.



«Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — сказал Владимин Путин.

По словам главы России, ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка.

«То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы», — пояснил он.