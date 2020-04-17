СМИ: продукция автомобильных заводов копится на складах

Фактически единственным платежеспособным покупателем легковых автомобилей сегодня в России осталось государство, но госзакупки не смогут поддержать рынок легковых машин. Без поддержки спроса автозаводы, массово перезапустившиеся в начале недели, снова встанут уже через несколько недель: уже сейчас они работают в основном на склад. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в отрасли.



В Правительстве РФ уже начали формировать предложения по господдержке автопрома. Одной из вероятных мер поддержки называется отсрочка уплаты утильсбора. Годовой объем платежа утильсбора составляет 400 млрд руб., около 300 млрд руб. из которых возвращается компаниям через субсидии.