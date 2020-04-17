СМИ: продукция автомобильных заводов копится на складах

СМИ: продукция автомобильных заводов копится на складах
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Почти 90% заболевших в Москве за сутки — младше 65 лет
Все новости по теме: Автопром

Фактически единственным платежеспособным покупателем легковых автомобилей сегодня в России осталось государство, но госзакупки не смогут поддержать рынок легковых машин. Без поддержки спроса автозаводы, массово перезапустившиеся в начале недели, снова встанут уже через несколько недель: уже сейчас они работают в основном на склад. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в отрасли.

В Правительстве РФ уже начали формировать предложения по господдержке автопрома. Одной из вероятных мер поддержки называется отсрочка уплаты утильсбора. Годовой объем платежа утильсбора составляет 400 млрд руб., около 300 млрд руб. из которых возвращается компаниям через субсидии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter