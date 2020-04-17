Почти 90% заболевших в Москве за сутки — младше 65 лет

Почти 90% заболевших в Москве за сутки — младше 65 лет
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В МЧС заявили о бесполезности масок на улице
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Почти 90% заболевших в Москве коронавирусом за последние сутки — люди младше 65 лет. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает оперативный штаб столицы.

За последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев коронавируса. Среди новых заболевших: 52% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% — от 46 до 65 лет, 7,5% — от 66 до 80 лет, 3,5% — старше 80 лет, 5% — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заболевших.

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