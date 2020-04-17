Кремль признал «недостаточную эффективность» реализации мер поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что бизнес и граждане сталкиваются с проблемами при попытке получить помощь, которую власти решили оказать в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом пятницу, 17 апреля, сообщает РБК.

«Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер, — цитирует издание Пескова. — Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами».

При этом Песков отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин «только вчера» обсуждал проблему с членами федерального правительства.