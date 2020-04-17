Среди 12 заболевших коронавирусом калининградцев двое детей

Среди 12-ти заболевших коронавирусом в Калининграде двое детей — 7 и 13 лет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 17 апреля, сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией.

Они были инфицированы от заболевших родственников. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.

Напомним, всего за сутки выявлено 12 новых случаев коронавируса в регионе. Двое из заразившихся - дальнобойщики, еще 8 человек были госпитализированы в стационар с пневмонией или признаками других заболеваний.