Власти Польши назвали ожидаемый срок полной разблокировки экономики страны

Полная разморозка экономики Польши после пандемии коронавируса возможна с начала июля. Об этом заявила заместитель премьер-министра и министр развития республики Ядвига Эмилевич, пишет Gazeta.pl.



«Основной сценарий предполагает полное разблокирование польской экономики в начале июля», — сказала Эмильевич. Однако скорость «разморозки» будет зависеть от того, как ослабление ограничений повлияет на количество случаев заболевания коронавирусом.

Первые послабления были сделаны уже в этот понедельник, их эффект будет оцениваться министерством здравоохранения Польши в следующую пятницу. «Если кривая роста заболеваемости не будет расти слишком резко, то мы сможем объявить о следующем этапе, вероятно, через неделю», — заявила заместитель главы правительства страны.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде