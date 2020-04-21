Калининградская область стала лидером по снижению процента одобряемых кредитов

Банки стали реже выдавать кредиты жителям Калининградской области. Регион показал самую серьёзную динамику снижения одобренных заявок в России в марте 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го.



По сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), показатели текущего и прошлого года зафиксированы на уровне 39% и 32,7% соответственно. Таким образом, доля одобренных кредитов в регионе снизилась на 6,3 процентных пункта. На втором месте по отрицательной динамике находятся Мордовия и Удмуртия (снижение на 5,8 процентных пункта), на третьем — Чечня (-5,5 процентных пункта).

Меньше всего кредитов в марте 2020 года оформили в Ингушетии (22,7%) и Карачаево-Черкессии (22,9%), Кабардино-Балкарии (23%), а также в Северной Осетии — Алании (25,1%) и Дагестане (25,6%). Самая высокая доля одобрений была отмечена в Вологодской (38,9%), Кировской (38,8%) и Архангельской (37,1%) областях.

«Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже достаточно продолжительное время — не менее полутора-двух лет. К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и в то же время высокий спрос граждан на заёмные средства», — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Как отмечают в организации, в марте банки стали подходить к одобрению кредитных заявок ещё более тщательно. На оценку заёмщиков оказывали влияние в том числе распространение коронавируса и экономическая ситуация в стране и мире. В целом по России положительные решения приняли только по трети поданных заявок — 33,2%. Это на 3,5 процентных пункта меньше, чем в марте 2019 года.

Ранее в НБКИ сообщили, что в марте 2020 года на территории Калининградской области было выдано 8,8 тысячи потребительских кредитов. Это на 20% меньше, чем в том же периоде 2019 года.